Struttura non agibile, Esterno Notte torna (di nuovo) al Cinema Nuovo

Esterno Notte non sarà ai Giardini Estensi. Per la terza serata in programma, la rassegna cinematografica estiva si terrà al chiuso del Cinema Nuovo.

La motivazione, spiegata in un messaggio inviato agli utenti, è che “anche questa sera, lunedì 2 luglio, la proiezione in programma per Esterno Notte non potrà essere effettuata ai Giardini Estensi, per problemi legati all’agibilità della tensostruttura”.

La proiezione del film VISAGES, VILLAGES di Agnès Varda e JR sarà quindi effettuata al Cinema Teatro Nuovo, in viale dei Mille 39. L’inizio sarà sempre alle ore 21.30, senza alcun cambiamento nelle tariffe di ingresso.