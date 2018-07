A Substrato la mostra “Contatto”

Si terrà domenica 22 luglio, alle 19, l’inaugurazione della mostra “Contatto” organizzato dal collettivo ARTeria. L’appuntamento è nello spazio SUBSTRATO di Via Robbioni, 5.

ARTeria è un progetto che nasce dalla volontà di giovani artisti di confrontarsi tra loro, facendo dialogare diversi stili e aspirazioni, non inscrivendoli entro un unico campo espressivo. In particolare, l’esposizione vede come tema quello del contatto umano inteso nel senso più generale del termine, ovvero come il singolo si rapporta con gli altri passando attraverso ciò che lo circonda.