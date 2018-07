Summer school: all’istituto Ponti è tempo di lezione

A scuola d’estate. Senza compiti o interrogazioni, ma per non stare con le mani in mano o a girovagare per la città. È la proposta che l’Isis Ponti di Gallarate ha fatto ai suoi studenti. Per due settimane niente ozio ma attività culturali, ludiche e anche un po’ professionalizzanti.

L’istituto, diviso su tre sedi, ha vinto un finanziamento PON FSE sull’inclusione e il disagio per offrire ai ragazzi e alle loro famiglie un servizio anche nei mesi estivi.

Dal 2 luglio scorso e per due settimane, 45 studenti stanno seguendo una delle due diverse “summer school”: una di tipo più sociale per venire incontro a quei genitori che non sanno dove lasciare i ragazzi famiglie e una più propriamente formativa. Entrambi i moduli si stanno svolgendo nella sede di Somma Lombardo.

Ogni giorno, per 8 ore, realizzano attività legate a: orticultura, teatro e attività di arti marziali per l’autostima, recupero disciplinare, approfondimenti sul digitale nel primo caso mentre nell’altro sono offerte lezioni di arti marziali e attività di sport di gruppo, ciclofficina, attività di recupero disciplinare.

Nel corso delle due settimane sono state previste anche due uscite sul territorio e un evento di restituzione con grigliata finale con i partecipanti, i tutor e le famiglie coinvolte. Alle attività hanno partecipato anche, come uditori, un gruppo di studenti dell’istituto comprensivo Da Vinci di Somma Lombardo.