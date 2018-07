Taglia la siepe e finisce in un burrone

Un uomo di 51 anni di origine serba è finito in un burrone mentre stava facendo lavori di giardinaggio. È accaduto sabato 28 luglio intorno alle 16 sulla strada che collega È accaduto sabato pomeriggio intorno alle ad Arogno. L’uomo per ragioni ancora da accertare ha perso l’equilibrio ed è finito in fondo a un burrone, facendo un volo di venti metri. Sul posto sono quindi intervenuti, la Rega, la Uit, unità di intervento tecnico dei pompieri di Lugano con 13 uomini e 4 automezzi e i pompieri di Mendrisio con due uomini e un automezzo per soccorsi e il recupero dell’uomo. Lo stesso è stato elitrasportato all’ospedale e a detta dei medici ha riportato ferite gravi ma non tali da metterne in pericolo la vita.