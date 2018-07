Targhe rubate a bordo, scappano dalla Polizia ma si schiantano alla rotonda

Due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati arrestati vicino a Lugano, dopo essersi scontrati con un’auto nei pressi di una rotonda.

E’ successo alcuni giorni fa a Bioggio, nella notte.

Gli agenti, che stavano pattugliando la zona già da alcuni giorni dopo un furto ai danni di una concessionaria, hanno segnalato all’auto di fermarsi per un controllo, ma i due giovani che avevano a bordo alcune targhe rubate, non si sono fermati.

La fuga si è però interrotta bruscamente: dopo aver urtato una rotatoria l’autista ha perso il controllo del mezzo e l’auto si è fermata in mezzo alla carreggiata.

Fortunatamente l’incidente non ha coinvolto altre persone e anche i due ragazzi di Lugano non hanno subito ferite gravi. Mentre la Croce verde di Lugano eseguiva i soccorsi, la polizia ha perquisito l’automobile recuperando le targhe rubate.

È scattata un’inchiesta per verificare il possibile coinvolgimento dei due giovani in altri reati avvenuti nelle scorse settimane. Sui due pendono ipotesi di reato per furto, danneggiamento, violazione di domicilio, furto d’uso, guida senza autorizzazione e infrazione del codice della strada.