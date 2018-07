Teatro e jazz nelle prossime tappe del Festival “Il Lago cromatico”

Il ricco calendario del Festival Il Lago Cromatico presenterà sei appuntamenti nel mese di Luglio. Durante la prima settimana del mese farà tappa a Ranco e a Monate di Travedona con due eventi completamente differenti.

Mercoledì 4 Luglio alle 21:15 per il terzo anno consecutivo si riapriranno i cancelli della vecchia fabbrica dismessa Tessil Motta – ex ILAR di Ranco. La suggestiva scenografia del cortile della fabbrica ospiterà lo spettacolo teatrale Gente Fuori Posto, interpretato dall’attrice Daniela Tusa e con la regia di Daniel Gol. Lo spettacolo proposto è il racconto della ricostruzione di un’ esistenza e la riconquista di un talento forzatamente interrotti dalla guerra e dalla condizione di esule del personaggio protagonista, diventando un delicato e simbolico viaggio alla ricerca di un dialogo con sé stessi, che superi le barriere della comunicazione e vinca sul senso di solitudine ed una riflessione sul tema dell’emigrazione e delle difficoltà ad essa legate.

L’interprete dello spettacolo, Daniela Tusa, vanta una carriera ricchissima dal teatro al grande schermo al cinema, trascinando sempre il pubblico con una potente energia espressiva. Daniel Gol, regista, vanta anche lui un’intensa carriera in Italia e all’estero ricca di premi e riconoscimenti in festival italiani ed internazionali. I suoi spettacoli vengono programmati in tutto il mondo e le scritture sceniche sono sempre precedute e accompagnate da laboratori di ricerca e formazione in cui vengono coinvolti adulti e bambini, in spazi di lavoro innovativi e non convenzionali.

Giovedì 5 Luglio il Festival porterà il suo pubblico in una nuova location: il bellissimo Golf dei Laghi di Monate di Travedona con la Dirty Dixie Jazz Band che con una nuova formazione proporrà coinvolgente repertorio Dixieland e Hot Jazz con incursioni swing e charlestone. La formazione, che ha al suo attivo ormai 10 anni di esperienza e sperimentazione, continua a riproporre il suo spettacolo di jazz tradizionale in modo sempre nuovo, con l’energia di un repertorio in costante evoluzione e gli stimoli provenienti dalle numerose collaborazioni con musicisti, ballerini e coreografi in situazioni sempre diverse.

Per chi vuole, si potrà aspettare il concerto ad ingresso gratuito con una degustazione Crudo, Bollicine e… presso il Ristorante Buca n.9 del Golf ( per prenotazioni Tel. 342 3199540; 0332 978101 www.golfdeilaghi.it).

I due eventi sono organizzati dall’Associazione Musica Libera in collaborazione rispettivamente con il Comune di Ranco e con il patrocinio del Comune di Travedona Monate. Il Festival Il Lago Cromatico, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato dall’Associazione Musica Libera con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Varese, della Fondazione Comunitaria del Varesotto, della Camera di Commercio di Varese, della Navigazione del Lago Maggiore ed importanti partner. Tutti i dettagli del Festival sono disponibili su www.illagocromatico.com.