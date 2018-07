Telos: occupazione temporanea nell\'ex macello

Una serata amarcord nella vecchia sede del centro sociale occupata nell’estate 2015 e un dayafter fatto di rifiuti, soprattutto bottiglie e bicchieri vuoti, sparsi un po’ ovunque. Così si può riassumere l’iniziativa degli anarchici del centro sociale Telos che sabato sera, per la serata contro le forze dell’ordine con mezza dozzina di band e dj, si sono ritrovati in via Gorizia.

I giovani hanno realizzato una “taz“, occupazione temporanea per l’evento, nell’ex macello alle porte della città. L’occupazione, annunciata da un maxi striscione è iniziata alle 21 e si è conclusa alle 5 del mattino di domenica. Sul posto dopo che gli ultimi ragazzi si sono allontanati sono rimasti cocci di vetro, pezzi di plastica, graffiti e bottiglie vuote che hanno peggiorato l’aspetto di degrado e abbandono dell’area inutilizzata da tempo.