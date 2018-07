Tempesta nella notte, black-out e allagamenti nel Varesotto

Vento molto forte, lampi e tantissima pioggia (in alcune zone anche grandine) (qui sopra foto di Elena Impe da Induno Olona).

La tempesta che si è abbattuta su gran parte del Varesotto ha turbato il sonno a molti nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 luglio.

Le segnalazioni arrivano da Saronno a Varese ma con particolare violenza sembrerebbe essere stata colpita la zona dei laghi tra Biandronno e Travedona Monate e Inarzo.

I lettori raccontano di un vento fortissimo e moltissima pioggia e grandine con scarsa visibilità che in molte zona ha provocato allagamenti nelle case e divelto piante nelle strade.

La pioggia di fulmini ha provocato anche alcuni black-out.

Allagamenti in strada a Vedano Olona. Foto: Andres Larroux

Allagate anche molte strade che nei momenti di pioggia più intensa si sono trasformate in torrenti percorsi dall’acqua che cercava uno sfogo. Alcuni problemi sono stati segnalati in prossimità dei sottopassaggi, come a Gemonio dove due ragazze sono rimaste in panne per via dell’acqua alta (vedi foto)