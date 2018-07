Il tempio del basket varesino cambia nome, diventa “Enerxenia Arena”

Il tempio del basket varesino cambia nome e da oggi si chiamerà Enerxenia Arena. Il Palazzetto dello Sport di Masnago, intitolato all’ex sindaco di Varese Lino Oldrini, porterà così il nome di Enerxenia, sponsor del club biancorosso e azienda del gruppo Acsm Agam specializzata nella vendita di luce e di gas.

Enerxenia, con oltre 200 mila clienti tra famiglie e imprese, fa parte della nuova aggregazione, operativa dal primo luglio, con A2A partner industriale, in cui sono confluite utilities del nord Lombardia, fra cui quelle storicamente attive a Varese. L’obiettivo dell’integrazione, in un mercato fortemente competitivo, è generare sviluppo e valore per le singole aziende, riaffermandone la qualità di prestazione insieme all’identità e alla presenza sul territorio.

Nel quadro della riorganizzazione delle attività del nuovo Gruppo, dal primo luglio la fornitura luce e/o gas dei clienti domestici e delle piccole PIVA di A2A Energia migra in Enerxenia.

Si tratta di un passaggio automatico, gratuito e senza alcuna incombenza per la clientela. Restano invariati tutti i riferimenti precedenti: domiciliazione bancaria; condizioni contrattuali; codice cliente e codice fornitura; numero verde 800.925.573 (con il vantaggio di un servizio orario più esteso); bolletta on line; pagamento gratuito per il tramite delle filiali della Banca Popolare di Sondrio. Inalterato anche il principale punto di riferimento locale per le forniture di energia elettrica e gas, ossia lo sportello di Villa Augusta.