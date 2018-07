Temporali, la protezione civile è in preallarme

Dal tardo pomeriggio-sera di oggi 20/07 sarà probabile lo sviluppo di rovesci e temporali su gran parte del settori alpini e prealpini, specialmente centro-occidentali.

Lo fa sapere in una nota la Protezione civile di Regione Lombardia che in una nota identifica il rischio “arancio” (l’ultimo prima del “rosso”) per la zona omogenea della provincia di Varese.

Nel Varesotto l’allerta arancio per temporali scatta dalle 18 di oggi, venerdì e durerà fino alel 12 di domani, sabato 21 luglio.

Le altre zone della Regione in cui è previsto il codice arancio sono il nodo idraulico di Milano e le Prealpi Lariane.

Con il passare delle ore verranno coinvolti gradualmente anche i settori di pianura, con maggiore probabilità quelli a ridosso dei rilievi prealpini: possibili fenomeni molto intensi sui settori nordoccidentali (possibili anche sull’alta pianura occidentale), per grandinate di medie-grandi dimensioni, precipitazioni forti e persistenti; possibili isolati fenomeni intensi tra bresciano e mantovano. Nel corso della mattinata di domani 21/07, le precipitazioni tenderanno a divenire più diffuse su gran parte di Alpi, Prealpi e media-alta pianura, con rischio di Temporali Forti in graduale diminuzione. Si evidenzia tuttavia ancora la possibilità di locali piogge molto intense e persistenti, sia sui settori alpini che di pianura. Nel pomeriggio-sera, seppur in un contesto di generale miglioramento, rovesci e temporali sparsi saranno ancora possibili, specie sui rilievi nel pomeriggio e poi in serata anche in pianura.

INFORMAZIONI OPERATIVE