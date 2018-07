Tennis, glamour e solidarietà per il 1° Memorial Altobelli

Un weekend di sport, solidarietà e glamour ha fatto riscoprire alla città degli amaretti il fascino del tennis. Il merito è del Trofeo Localiarreda Master Cup Team Altobelli, l’evento organizzato dalla University of Tennis e dal main sponsor Localiarreda, in collaborazione con il Comune di Saronno e lo Sporting Club locale.

Sabato e domenica alcuni nomi rilevanti del tennis italiano e internazionale come l’ex tennista svizzero Claudio Mezzadri e la giocatrice tedesca Olga Shaposhnikova si sono sfidati in tre singolari maschili, un singolare femminile e un doppio maschile.

«Siamo decisamente soddisfatti dell’iniziativa – spiega Danilo Gusella presidente dello Sporting Club – ma soprattutto della bellissima atmosfera che per l’intero weekend si è respirata nel nostro club». Ed effettivamente nella sede dello Sporting, perfettamente allestita, c’è stato spazio per la gioia di ritrovare gli amici di una volta, per la competizione e anche per il glamour grazie al ricco galà organizzato sabato sera nel giardino della struttura. Tanti anche i saronnesi che sono passati per godersi qualche incontro o per curiosare.

Domenica mattina per le premiazione era presente anche il sindaco Alessandro Fagioli e l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone. Ottima la direzione di Antonio Altobelli, che si è commosso durante la cerimonia ricordando il fratello Luca.

(foto di Franco Oriot)