Thailandia, via alle operazioni di salvataggio

A vedere la mappa del percorso che i 12 giovani dovranno affrontare, non si può non essere presi dall’ansia. Sono cominciate questa mattina, domenica 8 luglio, le operazioni di salvataggio dei ragazzini della squadra di calcio rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luan Nang Non: erano le 5 del mattino ora italiana, quando in Thailandia erano le 10.

Verranno messi in salvo uno per volta, e ognuno di loro verrà guidato da due sub nel passaggio che porta all’uscita. Il condotto è complicato da attraversare anche per sub esperti.

I problemi principali sono:

– Dovranno nuotare sott’acqua in un’acqua fangosa e mossa. Una cosa descritta come complicata anche per esperti di immersione.

– Dovranno passare da un punto noto come Sam Yak, che è molto stretto e tutto sott’acqua. Questo punto è vicino alla T-junction di questa mappa.

– Dovranno essere concentrati e sotto pressione per almeno sei ore, il tempo minimo che ci vuole per uscire dal punto in cui si trovano.

– Potrebbero trovarsi in condizioni di panico: per la poca visibilità, per l’acqua, per la fatica. E sarebbe difficile, anche se accompagnati, gestire quel panico sott’acqua, in quelle condizioni. QUI la diretta de Il Post