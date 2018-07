“The post” racconta coraggio (e dubbi) del grande giornalismo

Martedì 17 luglio, nel cortile di Palazzo Broletto (via Cavour), alle ore 21.30, per la Rassegna Cinematografica Estiva “Lo Schermo e la Luna”, organizzata dal Cinema delle Arti in collaborazione col Comune di Gallarate, è in programma il secondo film: “The Post”, un film diretto da Steven Spielberg con Meryl Streep e Tom Hanks.

Il film ha ottenuto due candidature a Premi Oscar e sei candidature a Golden Globes.

Racconta la storia dietro alla pubblicazione dei “Pentagon papers“, avvenuta agli inizi degli anni settanta sul Washington Post. L’occultamento dei documenti top secret sulle strategie e i rapporti del governo degli Stati Uniti con il Vietnam tra gli anni quaranta e sessanta innesca una battaglia senza precedenti in nome della trasparenza e della libertà di stampa. In particolare, la pubblicazione dei cosiddetti Pentagon Papers diviene manifesto della ferma e decisa rivendicazione del diritto di cronaca e della libertà di informazione da parte di due figure molte diverse ma accomunate dal coraggio e da una forte etica professionale: l’editrice del giornale Kay Graham (Meryl Streep), prima donna alla guida della prestigiosa testata, e il duro e testardo direttore del giornale Ben Bradlee (Tom Hanks). I due metteranno a rischio la loro carriera e la loro stessa libertà nell’intento di portare pubblicamente alla luce ciò che quattro Presidenti hanno nascosto e insabbiato per anni. Nonostante i meschini tentativi del governo di contenere la fuga di informazioni riservate, i media diffondono la notizia schierandosi dalla parte dei cittadini.

L’ingresso costa € 5 (ridotto € 4).

Qui il calendario completo della rassegna.