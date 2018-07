Ticino Musica, il programma di mercoledì 25 luglio

Mercoledì 25 luglio, giornata che fa spartiacque di metà Festival, Ticino Musica inaugura i “Pranzi in musica”, ciclo di concerti dedicati ai giovani maestri, che per cinque giorni si esibiscono ogni giorno alle 12.15 nella Hall del LAC.

I più appassionati musicofili, o chiunque voglia trascorrere una pausa pranzo “in musica”, per l’appunto, potrà così godere di un quotidiano “intermezzo” musicale prima di riprendere le proprie attività pomeridiane. Ingresso libero e programma in concerto sempre vario e “gustoso”, come si addice ad un buon pranzo.

Alle 17.30, nell’Aula Magna del Conservatorio ancora giovani maestri con il Concerto pomeridiano, ulteriore preziosa occasione per approfondire la conoscenza del repertorio classico e scoprire nuovi talenti. Ingresso libero e programma in concerto.

La serata offre uno degli eventi più attesi dell’intero Festival: alle 21.00, nella Cattedrale di San Lorenzo, avrà luogo il recital dei Neue Vocalsolisten Stuttgart, ensemble vocale tra i più rinomati e richiesti al mondo, specializzati nella musica contemporanea, ma esperti dell’intero repertorio vocale a partire dall’epoca rinascimentale. Proporranno infatti un programma che spazia da Monteverdi a Sciarrino e Oscar Bianchi. Ingresso intero a 15 franchi, ridotto a 10 franchi (AVS, AI, Club ReteDue, LuganoCard, City Card Lugano, studenti, apprendisti), gratuito (con prenotazione consigliata) per soci del Circolo Amici Ticino Musica, bambini e ragazzi al di sotto del 16, disabili con accompagnatore.

Sempre alle 21.00, la Chiesa Collegiata di Bellinzona diverrà palcoscenico di uno dei più affascinanti strumenti musicali moderni: l’arpa. Si esibiranno i giovani maestri che hanno partecipato alla masterclass di arpa del M° Fabrice Pierre, già protagonista di uno strepitoso recital nella Chiesa di San Rocco a Lugano. Concerto a ingresso libero.

Ancora alle 21.00, al Centro Culturale Elisarion di Minusio sarà protagonista il repertorio cameristico con pianoforte, per un concerto dei giovani maestri, che, coordinati dal M° Ulrich Koella, si alterneranno in formazioni varie accomunate dal potere di “avvolgere” l’ascoltatore nella speciale, intima atmosfera della musica da camera. Ingresso libero.

Per maggiori informazioni: www.ticinomusica.com

