“Titillami il Lago”, Ruggero de I Timidi arriva a Monvalle

Il tour estivo di Ruggero de I Timidi passa per Monvalle. Il celebre cantante si esibirà sul palco per un appuntamento dal titolo “Titillami il Lago”, il 3 agosto alle 22,00 al Circolo cooperativo di Monvalle. Ruggero si esibirà assieme al maestro Ivo, tenore lirico con cui ha duellato diverse volte e a sua moglie Fabiana. Alle 21,00 prima dell’attesissimo spettacolo si esibiranno i tre giovani musicisti locali de “I Rallenta”.

Lo spettacolo è organizzato dalla Proloco di Monvalle che festeggia il suo 85° compleanno. Il pubblico avrà a disposizione un ricco stand gastronomico con ottimi panini e panzarotti, birra a fiumi e “moscow mule”. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. Chi viene da lontano e vuole passare la notte a Monvalle troverà un camping attrezzato e anche un bed&breakfast.

Ruggero de I Timidi nasce nel 2013 da un’idea di Andrea Sambucco. Dopo aver studiato pianoforte al conservatorio, Andrea abbraccia una carriera da cantante e cabarettista. Tra il 2009 e il 2010 partecipa a Colorado, Zelig e Zelig Off, mentre tre anni dopo crea il famoso personaggio. Sotto il nome di Ruggero de I Timidi pubblica su YouTube il suo primo brano “Timidamente Io”, in cui unisce una melodia anni ’60 a temi parecchio espliciti e a una forte ironia, in un contrasto che riscuote ancora oggi molto successo. Dal 2017 Andrea in Arte Ruggero gira per i teatri e le feste d’Italia per il suo “Ruggero de I Timidi Show”.

Non è la prima volta che Ruggero de I Timidi viene a farci visita a Varese. Il 10 settembre 2016 si è esibito per un concerto speciale in occasione di “Anche Io”, la festa di Varesenews e recentemente è stato ospite alla festa del Rugby. Il cantante si era esibito sul palco alla Schiranna, facendo ballare moltissime persone con le sue canzoni dissacranti e ironiche.