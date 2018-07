Torna a Cascina Mentasti la pastasciutta antifascista

Torna a Varese la pastasciutta antifascista, un’iniziativa che da alcuni anni l’Anpi propone in tutta Italia per ricordare la data del 25 luglio 1943, giorno della sfiducia contro Mussolini e dunque della caduta del fascismo.

«L’Italia intera fu attraversata da grandi e spontanee manifestazioni di gioia – scrive l’Anpi di Varese – Era apparsa, inaspettata, la speranza della fine della tragica guerra voluta dal regime e che, solo di lì a poco si sarebbe concretamente ripresentata in tutta la sua crudeltà. Quel 25 luglio a Campegine, nel Reggiano, la famiglia Cervi, che darà sette fratelli alla causa della Resistenza, per festeggiare offrì a tutti, in piazza, un semplice piatto, una pastasciutta condita con burro e formaggio, alimenti per l’epoca preziosi».

Domenica 22 luglio, alle 12 e 30, presso il circolo Arci di Cascina Mentasti, in via Montenero 15, la Sezione varesina dell’Anpi vuole ricordare quell’episodio. riproponendo l’ormai tradizionale “pastasciutta antifascista”.

L’evento, preceduto dall’assemblea di Sezione, sarà allietato dai canti del Coro Rebelde.

«L’invito a partecipare è esteso a tutti coloro che hanno a cuore il ricordo delle grandi esperienze di lotta per la libertà, la giustizia e la pace, condotte nella Resistenza e poi nella difesa dei valori di democrazia sanciti dalla Costituzione. L’obiettivo – scrivono i responsabili dell’Anpi di Varese – è valorizzarne la memoria nella prospettiva di un rinnovato e comune impegno per superare i pericoli che ci vengono dalle tensioni internazionali, dalle chiusure nazionalistiche, dalle incrinature all’ unità dell’Europa, in un quadro preoccupante di rilancio di razzismo e xenofobia, di cui la storia ci mostra drammi e sofferenze».

