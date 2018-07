Torna il corso di fotografia digitale della Soms

La Soms di Viggiù organizza la seconda edizione del corso di fotografia digitale in collaborazione con Maurizio D’Adda.

Otto incontri per apprendere i concetti base della fotografia digitale, con un approccio molto pratico: “La particolarità del corso consiste nel dare un’assoluta priorità alla parte pratica ed esperienziale del processo di apprendimento – spiegano gli organizzatori – Ovvero impariamo scattando e scattiamo le nostre fotografie come vogliamo noi e non come decide la fotocamera, il tutto con un pizzico di creatività”.

Il corso si svolgerà a partire dal 10 settembre, ma le iscrizioni sono già aperte.

Per costi ed informazioni contattare Somsact : arteculturateatro@somsviggiu1862.it

telefono 0332 488824 – Maurizio D’Adda: emmedi71@gmail.com

cellulare: 348 8240040