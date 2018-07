Torna Corto Maggiore e “unisce” Angera e Arona

CortoMaggiore cresce e raddoppia. Il festival del Cortometraggio, nato all’ombra della Rocca nel 2013 da un’idea di Fabrizio Zaninelli e Pierluigi Parnisari, torna quest’anno con un doppio appuntamento sul Lago.

Si parte domenica, 15 luglio, alle ore 21 con la prima serata in programma nel centro storico di Angera e si prosegue il fine settimana successivo (sabato 21 luglio, ore 21 in piazza San Graziano) ad Arona.

Ad Angera, saranno presenti i migliori cortometraggi selezionati tra produzioni locali, nazionali ed internazionali. La meravigliosa cornice della piazzetta Sama, via M. Greppi, impreziosita dal dipinto del giovane writer varesino Andrea Ravo Mattoni, ospiterà la rassegna con la partecipazione di registi e scrittori.

Tra i titoli:

Dal Festival del Cinema Nuovo “Quando avrò cent’anni” regia di Roberto Sgrò;

Realizzati per il festival:

“Sent chi l’è chel parla” il primo cortometraggio realizzato per volontà dell’Amministrazione di Angera, diretto da Matteo Jamundo in collaborazione con Francesco Ponti, Carlo Maria Baranzini e Luca Predron.

“La Marinaia” regia di Mariano Cangemi, che ha come protagonista l’angerese Anna Brovelli che racconta tutta la storia del set vissuta durante le riprese del Film “La Stanza del Vescovo” di Dino Risi girato sul Lago Maggiore.

Dal Festival Cortisonici Varese “El Sueno Espacial” regia di Ignacio Malagon, “Magic Alps” regia di Andrea Brusa e Marco Scotuzzie “Scrambled” regia di Bastian Schravendeel. Selezionati dalla direzione artistica del Cortomaggiore: “Zoe” del giovane Angerese Francesco Ponti ; “Siamo quasi all’alba” regia di Michele Bizzi, da un idea di Matteo Fanchin campione italiano di paratriathlon; “ X “ regia di Lucrezia Boggero; “Venti d’Insubria” regia di Agostino Alloro.

Da Piemonte movie: “Humus” regia di Simone Di Roccoe “Dandelion” regia di Elisa Talentino.

Al giovane angerese Matteo Jamundo è stata affidatala regia del festival, presenta Davide Longoni. Coordinatore del palinsesto Pierluigi Parnisari e la direzione artistica è di Fabrizio Zaninelli.

Sarà presente lo scrittore locale Daniele Ossola che presenterà il suo racconto “Il delitto dell’isolino”.

L’ingresso libero. In caso di maltempo la rassegna si svolgerà in Sala Consiliare ad Angera in Via Cavour.

Per info:

turismo@comune.angera.it