A Biandronno anche quest’anno torna “Cortecircuito” manifestazione ludica culturale che unisce e associazioni del paese in una grande festa, l’incasso sarà devoluto per le necessita’ della comunità.

La pro loco di Biandronno, Gruppo Alpini Biandronno, filarmonica Giuseppe Verdi, circolo culturale “de Biandronn”, Viaggiatori in Sogno, Accademia Sant’Agostino, Gea associazione contro la violenza sulle donne , Cygnus Aikido Asd, comitato genitori scuole, gruppo protezione civile Biandronno, Associazione Voi Siete Qui, associazione Insieme in Allegria, Pallavolo San Lorenzo Biandronno, con il patrocinio del Comune di Biandronno, vi aspettano il 7 luglio dalle ore 19.30 sino alle 24.00 le corti e le strade del centro saranno animate da una serie di attività: musica danza sport arti marziali teatro arti figurative fotografia e giochi per i bimbi.

Tutte le attività saranno accompagnate da stand gastronomici grazie alla Proloco di Biandronno e dal gruppo alpini Biandronno, i cui incassi saranno devoluti per opere da donare al territorio biandronnese in favore della comunità.

L’evento Cortecircuito chiuderà con la sfilata di donne biandronnesi in abiti vintage ripercorrendo il progresso storico sociale femminile attraverso l’abbigliamento e non solo.

All’interno della sfilata vi saranno contributi a cura della associazione Gea contro la violenza sulle donne in merito all’importanza della donna nella storia, anni 60-70 -80 conquiste e futuro.