Il Toro si diverte, la Pro Patria studia da grande

Tutto secondo copione nell’amichevole di lusso che ha visto impegnata la Pro Patria sul campo di Bormio contro il Torino di mister Mazzarri. Poker di reti per i granata tra i quali spicca già la forma di Belotti, autore di una doppietta, e 4-0 finale in una gara utile ai Tigrotti per “imparare” da una formazione di Serie A ma anche per sperimentare nuovi assetti in vista della stagione che verrà.

Il Toro ha affondato i colpi a metà del primo tempo quando, nel giro di pochi minuti, è andato a segno tre volte con De Silvestri, Belotti e Parigini. Prima del tris era stato Santana a sfiorare il vantaggio, anticipato in extremis dall’uscita di Sirigu. Bravo comunque il portiere biancoblu Mangano nel finale della prima frazione a deviare un’altra gran conclusione di Belotti.

Dopo l’intervallo sia Javorcic sia Mazzarri hanno variato profondamente le proprie formazioni dando fondo alla panchina. Tra i bustocchi solo Mora è rimasto in campo per l’intera gara. Il “Gallo” Belotti ha comunque trovato il modo di battere anche Tornaghi capitalizzando un bell’assist di Kone. Poco male però per la Pro, che ha iniziato a mettere chilometri sul proprio programma di rodaggio e, come detto, ha avuto modo di misurarsi con un’avversaria di gran levatura.

TORINO – PRO PATRIA 4-0 (3-0)

MARCATORI: p.t. 18’ De Silvestri, 21’ Belotti, 23’ Parigini. S.t. 17’ Belotti

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meite, Parigini; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri. Entrati nel 2° tempo: Bremer, Acquah, Adopo Edera, Kone, Bianchi, Ferigra, Gilli, Fiordaliso, Damascan.

PRO PATRIA (3-4-1-2): Mangano; Molnar, Zaro, Marcone; Mora, Gazo, Bertoni, Galli; Di Sabato; Le Noci, Santana. All. Javorcic. Entrati nel 2° tempo: Tornaghi, Battistini, Lombardoni, Boffelli, Ghioldi, Pedone, Colombo, Fietta, Gucci, Pllumbaj.

ARBITRO: Caldera di Como