Per tutti gli appassionati di MTB, una località come Livigno in Alta Valtellina rappresenta un vero e proprio Eden.

Questo territorio, infatti, regala innumerevoli possibilità per divertirsi sia per chi ama praticare ciclismo su strada che per coloro che preferiscono avventurarsi sulla mountain bike alla ricerca di emozioni da vivere immersi nella natura. In questo delizioso paese è possibile soddisfare le proprie esigenze sportive e non, tra itinerari che si snodano per centinaia di chilometri e che attraversano pittoreschi luoghi come lo Stelvio, Passo Gavia, il famoso Mortirolo, il Foscagno, il Bernina e molti altri ancora.

Ma quali sono i tour in mountain bike da scegliere a Livigno? Scopriamoli insieme.

Ciclismo su strada o su percorsi sterrati

Grazie alla sua posizione a 1.816 metri di altitudine, Livigno risulta essere una location perfetta anche per ciclisti professionisti che vogliano allenarsi in altura.

Le possibilità che la località offre, sono in condizione di soddisfare sia principianti che veri esperti. Ad esempio, il tour dello Stelvio lungo 143 chilometri, impegna il ciclista con una teoria di tornanti e con un dislivello di oltre quattromila metri che, non sono alla portata di chi non è allenato.L’alternativa è rappresentata dal percorso che porta al Passo Gavia che da Livigno giunge a Tirano su un tragitto di circa 124 chilometri con un dislivello di duemilasettecento metri.

Più facile è il tour dell’Engadina, una sorta di anello che attraversa anche St. Moritz.

Chi al ciclismo su strada preferisce quello della mountain bike, Livigno ha soluzioni proprio per tutti: da facili escursioni possibili da fare anche con i bambini come quello che si chiama Larix Trail lungo meno di una ventina di chilometri e con un leggero dislivello poco impegnativo; a quelle decisamente più dure come i sentieri che portano allo Stelvio e che si avvalgono di vecchie e scenografiche mulattiere per circa 45 chilometri e con un dislivello di quasi mille metri in salita e di millecinquecento in discesa.

Il Bikepark di Mottolino

Uno dei primi bikepark presenti nel nostro Paese è stato quello di Mottolino. Aperto in estate nel periodo giugno-ottobre, è il regno degli appassionati di freeride e downhill in quanto offre ben 13 sentieri con tre livelli di difficoltà, un’area dedicata al jump con una teoria di salti in successione, una struttura gonfiabile dove allenarsi, un’area drop per chi ha una esperienza medio alta per vivere l’emozione di salti con difficoltà sempre crescenti e, infine, la North Shore Area che si sviluppa in un percorso nel bosco con passerelle in legno e ponti sospesi.

E’ possibile acquistare il BikePass Livigno che consente di servirsi di tutti impianti di risalita di Livigno che sono attrezzati per il trasporto delle biciclette.

Sono oltre 3.200 i chilometri che compongono la mappatura via GPS per i bikers e a Livigno si può usufruire dell’accompagnamento di guide professionali e di istruttori per apprendere le tecniche di cross country, di downhill e del freeride.

Chi non possiede una due ruote e vuole provare a cimentarsi in questa disciplina, può facilmente noleggiare una mountain bike a Livigno presso uno dei tanti centri, come per esempio www.davidsrentalskibike.com.

I percorsi

Quella che segue è una lista parziale dei percorsi che possono essere scelti per una pedalata in mountain bike.