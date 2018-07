Trap e rap infiammano la prima serata del Woodoo Fest

Torna la musica nei boschi di Cassano Magnago, torna per il quinto anno consecutivo il Woodoo Fest che lungo questo periodo si è confermato come una realtà importante in grado di attrarre appassionati anche al di fuori dei confini della provincia. Ieri, 18 luglio, è andata in scena la prima serata del festival, che ha visto avvicendarsi sul palco principale artisti che gravitano attorno alla scena hip-hop e trap.

Dai ritmi tribali del giovane romano Quentin40 alla trap cupa di Ketama126, per poi passare ai colori vivaci di Dani Faiv arrivando al main event, la rapstar Nitro, che infiamma gli animi a suon di rime e regala al pubblico un’inaspettata comparsata dell’amico Lazza.

Il tutto sotto la famosa tensostruttura e accompagnato dalle prelibatezze dei trucks di street food, non dimenticando gli stand degli espositori (ci sono vestiti vintage, tatuaggi temporanei e molto altro) e la ormai rinomata zona chilling nel bosco, nelle immediate vicinanze del palco secondario, dove rilassarsi tra amache e narghilè. Alla fine del concerto c’è chi rimane per l’after party di LeGuns, chi prende l’auto e torna a casa e chi a piedi raggiunge l’area camping.

Oggi si riparte dalle 18 per una serata di musica che avrà il suo apice con l’indie di Galeffi e il rap soul di Ghemon (in concerto verso le 22:30). Da non perdere successivamente il fenomeno virale The André, che ripropone brani contemporanei secondo lo stile del cantautore genovese.