Una “nuova” traversata del Lago Maggiore

Andrà in scena il 5 agosto 2018 l’originale traversata a nuoto del lago Maggiore, organizzata dall’associazione Abbracciamoli ONLUS con l’obiettivo di raccogliere fondi per la cura delle leucemie infantili.

Originale poiché è la prima volta che avviene fra Oggebbio, in Piemonte, e Porto Valtravaglia, sulla “nostra” sponda del Verbano.

La manifestazione è prima nel suo genere in acque libere ma al sesto anno di storia dell’Associazione.

Tanto nuoto per tutti in quattro specialità: 5 km, 1,5 km, 0,4 km junior e staffetta 3x1km, una festa in acqua e fuori, tanta passione e una buona causa: tutto questo è il nuoto che Abbracciamoli ONLUS, con il patrocinio del Comune di Porto Valtravaglia, organizza sotto la guida di Alberto Cervi e Cristina De Tullio.

Saranno in tantissimi tra atleti e accompagnatori i partecipanti a questa bella manifestazione; oltre ai nuotatori e a un pubblico di appassionati, saranno presenti campioni del presente e del passato. Il prezioso contributo arriva da chi parteciperà alla traversata di nuoto, scegliendo di percorrere 5 lunghi chilometri che separano Oggebbio da Porto Valtravaglia oppure nuotando nei 1500 mt sprint, dove la velocità la farà da padrone o ancora nella staffetta 1000 mt*3 dove il senso di squadra darà ancora più forza al nostro messaggio e per finire in bellezza, largo ai giovanissimi, che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi con una 400 mt. Un grande impegno fisico e mentale che porta una doppia soddisfazione: la competizione sportiva che genera aiuto concreto per i bambini affetti da leucemia.

«I sorrisi, la passione, la partecipazione confermano che Abbracciamoli è diventato un appuntamento fisso nel cuore degli amanti degli sport acquatici – racconta Alberto Cervi, fondatore di Abbracciamoli ONLUS – inoltre, la soddisfazione e le parole dette e scritte, prima, durante e dopo Abbracciamoli ci convincono sempre di più che farlo è giusto e bello!».

Speedo affianca l’evento con la fornitura di materiale tecnico (che tutti i partecipanti troveranno nel pacco gara), di molti tra i premi per i vincitori, della dotazione di abbigliamento per i volontari, e del sistema di rilevazione tempi automatico. «Siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione e di poter aiutare anche noi l’Associazione Abbracciamoli – dichiara Gaia Vettori, marketing manager di Speedo Italia – perché crediamo nell’importanza dell’aiutare concretamente i bambini affetti da leucemia e le loro famiglie».

Al fianco di Abbracciamoli la Pubblica Amministrazione del Comune di Porto Valtravaglia che ha creduto nel progetto, la Società Nazionale Salvamento Sezione Provinciale di Varese che curerà l’assistenza, Enervit che da sempre reintegra gli sportivi, COOP Lombardia che fornisce le boe di sicurezza e segnalazione, Cattolica Assicurazione, OTC che “misura il tempo” dei nuotatori e un pool di aziende composto dalle moltissime attività locali. A loro si aggiunge il partner operativamente strategico Hope Comunicazione.