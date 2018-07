“Tre incidenti in tre settimane: cambiamo l’incrocio tra via Maino e via Nannetti”

«Tre incidenti in tre settimane. Tutti all’incrocio tra via Maino e via Nannetti, vicino alle scuole Crespi. E a questi bisogna aggiungerne altri che ci sono stati segnalati da un anno a questa parte, sempre nello stesso incrocio». È da qui che parte il consigliere del Partito Democratico, Massimo Brugnone, per chiedere interventi in quell’area.

«Abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere venga istituito un incrocio rialzato che obblighi le macchine a rallentare -spiega Brugnone- ma parto da qui per un ragionamento generale. Sono sempre di più le notizie di incidenti automobilistici a Busto Arsizio: dobbiamo decisamente rivedere la viabilità».

L’idea dell’esponente democratico è chiara: «la nostra è una città grande e come già avvenuto in altri Comuni è ora che le zone residenziali vengano pensate a misura di bambino (la famosa città dei bambini di cui parlavamo in campagna elettorale): piste ciclabili ai lati delle strade e dossi per far rallentare le macchine nei luoghi sensibili. Questo, almeno, è il minimo indispensabile da realizzare con massimo impegno»