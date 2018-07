Tre nuovi murales per la passeggiata sul lago

Anche quest’anno Porto Ceresio si regala tre opere d’arte per arricchire la galleria sulla passeggiata a lago.

Sabato 14 e domenica 15 luglio si terrà l’edizione 2018 di “Mur-Arte al lago“, concorso organizzato dall’Amministrazione comunale di Porto Ceresio in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Le tre opere selezionate nelle scorse settimane da un’apposita giuria, verranno realizzate nel fine settimana dagli artisti vincitori su grandi pannelli che proseguiranno la galleria iniziata alcuni anni fa.

Il tema di quest’anno è il lago nella sua accezione più ampia, come luogo della natura e della contemplazione, ma anche come luogo da vivere in armonia con l’ambiente e come luogo d’incontro.

Gli artisti vincitori sono il Gruppo Artisti in movimento che realizzerà un dipinto raffigurante un gruppo di canottieri sul lago; il Gruppo Crazy artist che nel suo murale interpreterà la passeggiata sul lago nelle quattro stagioni, e infine Paolo Fieni che evocherà una festa su una spiaggia del lago.

Portoceresini e turisti potranno ammirare gli artisti all’opera durante le due giornate.