Tre “nuovi” spazi verdi a Gallarate

È anche un po’ un caso, ma è da registrare il fatto che a Gallarate sono tre i giardinetti cittadini che trovano nuovo volto in questa estate 2018.

In realtà i tre interventi sono in tre stati di avanzamento molto diversi.

Primo intervento, quello completato: l’inserimento, ai giardinetti di via delle Rose-via Solferino, del campo da basket “playground”, nel quartiere Ronchi. Il cantiere è stato concluso settimana scorsa e ora è già utilizzabile. Qui l’articolo specifico.

Il parco appena completato

Secondo intervento è quello in corso in via Bottini: qui era originariamente previsto proprio il campo da basket (poi “trasferito” a Ronchi), ma l’amministrazione ha previsto un progetto diverso per ill giardinetto, il più centrale della città insieme a quello di via Trombini. Il giardinetto di fianco al vecchio comando della Polizia Locale verrà infatti rimesso a nuovo grazie ai contributi dei Lions. Il progetto approvato dalla giunta (il Comune partecipa al restyling accollandosi i costi dei lavori di scavo) prevede la dotazione di giochi per bambini di ultimissima generazione, ovviamente certificati, ma soprattutto accessibili a tutti. E per tutti si intende anche gli utenti con handicap fisici e mentali. L’intervento sarà concluso entro la fine dell’estate e nasce da un’idea di Lilli Pavan, presidente del Lions Gallarate Seprio, che ha contagiato gli altri componenti dei club gallaratesi (Host e Insubria) oltre al Leo Club Gallarate.

Il cantiere in via Bottini

Terzo intervento, quello ancora in previsione: si parla del piccolo giardinetto di via Mameli 13-15, tra i popolosi palazzi della zona “oltreferrovia”, appena fuori dal centro. In questo caso la prevista la trasformazione del parchetto in una zona attrezzata per cani. Qui l’articolo specifico.

Le condizioni attuali del parchetto di via Mameli, unico della popolosa zona appena oltre la ferrovia