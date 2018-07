Treni, problemi sulla Saronno-Seregno

Ritardi e cancellazioni sulla linea di Saronno di Trenord per questo inizio settimana: per seguire come vanno le corse è possibile collegarsi col sito di Trenord “Circolazione in tempo reale”.

SARONNO-SEREGNO-ALBAIRATE

Il treno 24107 (SARONNO 06:05 – ALBAIRATE 07:52) viaggia con 21 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.

Il treno 24112 (ALBAIRATE 07:38 – SARONNO 09:24) oggi non sarà effettuato.

I viaggiatori diretti a SARONNO possono utilizzare il treno 24114 (ALBAIRATE 08:08 – SARONNO 09:54)

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno di Trenitalia 10405 (DOMODOSSOLA 06:03 – MILANO PORTA GARIBALDI 08:11) oggi non sarà effettuato.

SARONNO-MILANO-LODI

Il treno 23231 (SARONNO 09:08 – LODI 10:37) oggi partirà dalla stazione di MILANO BOVISA alle ore 09:36.

I viaggiatori da SARONNO possono prendere il treno 23235 (SARONNO 09:38 – LODI 11:07).