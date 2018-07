Treno bloccato, Astuti (Pd): «Disagi insostenibili, l’assessore Terzi venga in Commissione»

«Il Pd è fortemente a favore delle ciclopedonali ma non al punto da voler vedere i pendolari andare a piedi da Varese a Milano, soprattutto lungo i binari. Battute a parte, i disservizi di questa mattina sono insostenibili e la Regione è la grande assente».

Lo scrive il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti in merito al guasto che questa mattina si è verificato sulla linea S5 Varese Milano Treviglio.

«Possibile che non esistano piani di emergenza per eventualità come queste? – si chiede Astuti – Senza corrente i treni sono privi di aria condizionata e rischiano di diventare dei forni, è evidente che i viaggiatori non possono rimanere all’interno dei vagoni ma questo genera ulteriori problemi sulla linea. Chiederemo all’assessore Terzi di venire in commissione a spiegare come la Regione intende evitare che fatti del genere si ripresentino».