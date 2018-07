Prima il treno, poi la bici e il trekking: con Trenord lo sport è green

Come scegliere la meta delle proprie vacanze? In base alle attività sportive proposte in una località. Come rilevato dall’Osservatorio del Turismo di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, il turismo sportivo in Italia nel 2017 ha registrato entrate in crescita del 49,8% rispetto al 2016.

Gli sport preferiti da chi va in vacanza? Ciclismo, sci – per i periodi invernali – e trekking. Punta a valorizzare l’attrattiva delle vette e delle colline lombarde per le attività sportive il cluster “Montagna e Parchi” di Discovery Train, iniziativa di Trenord nata per promuovere il turismo in treno in Lombardia.

L’azienda di trasporto ferroviario ha ideato itinerari dedicati treno+bici e treno+trekking per invitare gli appassionati di sport a raggiungere in treno i punti di partenza delle proprie escursioni, per un turismo “green” dall’origine alla meta finale.

“Train&Trek”



Lanciato per l’estate 2018, “Train&Trek” nasce per guidare camminatori esperti, gruppi e famiglie a scoprire le vie del trekking in Lombardia. Grazie alla partnership con il portale specializzato “Gite in Lombardia”, la nuova idea per il tempo libero porta i turisti nella community del trekking proponendo un calendario di gite organizzate con guida, da raggiungere in treno. Da camminate per gruppi e famiglie a scalate di cime e vette: “Train&Trek” consiglia percorsi per tutti i gusti e livelli di esperienza. I percorsi partono nei pressi di una stazione ferroviaria servita dai treni Trenord, offrendo l’occasione per lasciare a casa la macchina e muoversi con un mezzo ecosostenibile.

Il biglietto del treno, acquistato sull’e-Store o sull’App Trenord, dà diritto a uno sconto sul costo della guida. Il calendario aggiornato delle escursioni è consultabile a questo link . Per partecipare alle gite è necessario prenotare presso Gite in Lombardia.

Alcuni esempi? Eccoli: sabato 18 agosto Trenord porta i turisti a “Le cave dei Picasass e i mulini della Valle del Lanza”. La gita, partendo da Malnate, percorre la Valle dei Mulini, un luogo suggestivo e incantato, dove il tempo sembra essersi fermato. Si visiteranno poi le Cave dei Picasass, i celebri scalpellini che dalla fine del 1800 hanno lavorato all’estrazione e alla lavorazione di marmi e graniti, esportando la loro arte in tutto il mondo. Infine, prima del ritorno a Malnate, si camminerà a fianco dei binari della vecchia ferrovia della Valmorea.

Si snoda lungo uno dei sentieri più fiabeschi delle Prealpi, affiancato da sculture di fate, folletti e draghi realizzate da artisti locali l’itinerario della gita “Grandi e bambini alla scoperta dello spirito del bosco”, organizzata per lunedì 20 agosto. Il cammino prosegue costeggiando il Torrente Ravella, ascoltando la storia magica delle Sorgenti pietrificanti e delle Marmitte dei Giganti. Per chi preferisce muoversi in autonomia, è possibile scegliere gli itinerari liberi selezionati da Trenord e “Gite in Lombardia” per esplorare a piedi le località più suggestive e incontaminate della Regione. Anche questi percorsi si snodano lungo sentieri che partono nei pressi di una stazione ferroviaria servita dai treni Trenord.

“Train&Bike”

Prima il treno, poi la bici: per chi non vede l’ora di lanciarsi tra salite e discese in mountain bike sulle vette lombarde o per chi vuole gustarsi la visita di una città “su due ruote”, Trenord ha ideato “Train&Bike”. L’offerta permette, a chi viaggia in treno, di usufruire di sconti dedicati per il noleggio di biciclette in diverse zone in Lombardia, per pedalate per tutti i gusti da soli o in compagnia. Pronti, dunque, per inforcare la bici e pedalare da soli o in compagnia?

Le proposte “Train&Bike” di Trenord portano i turisti a scoprire in bici il centro storico di Mantova e il Parco del Mincio, riserva naturale protetta di Regione Lombardia, o a fare una pedalata lungo le rive del Garda o del Lago d’Iseo. Gli appassionati di vini possono scegliere di percorrere le vie della Franciacorta e ammirarne i vigneti; per i più allenati, invece, la Valtellina e la Valmalenco offrono tanti percorsi che costeggiano fiumi, prati e antichi borghi. Tutti gli itinerari di “Train&Bike” sono consultabili a questo link.

I suggerimenti per una giornata di sport e movimento all’aria aperta da raggiungere in treno sono tanti e per tutti i gusti: non resta che allacciare le scarpe e montare in sella per lasciarsi trasportare dalle emozioni uniche che solo la natura sa regalare.