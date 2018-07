Con Trenord alla scoperta dell’arte in Lombardia

L’azzurro dei laghi di Lombardia, il silenzio di un sentiero di montagna, le luci dei grandi concerti dell’estate, l’allegro vociare di un parco divertimenti, la calma di una città spopolata per le ferie e tutta da scoprire: queste esperienze sono “a portata di treno” grazie a Discovery Train, iniziativa di Trenord che guida a scoprire il bello di Lombardia. Un tema a cui è dedicato questo Speciale #DiscoveryTrain 2018, che vuole raccontare un turismo sostenibile e conveniente con itinerari e proposte da vivere da soli o in compagnia.

“Si può esistere senza arte, ma senza di essa non si può vivere”, diceva Oscar Wilde: una frase che dovrebbe essere un mantra per chi vive in Italia, vera e propria miniera di opere d’arte, tra musei, gallerie, chiese e storici edifici che custodiscono un patrimonio culturale unico.

Non è raro scoprire – nei piccoli borghi come nelle grandi città – che elementi architettonici o edifici su cui ogni giorno passiamo gli occhi celano testimonianze artistiche di straordinaria bellezza e valore. Invitare a scoprire la nostra Regione, ma anche insegnare ai cittadini lombardi a essere turisti “a casa propria”. Questo l’obiettivo del cluster “città d’arte” proposto da Trenord nell’ambito del programma di promozione turistica “Discovery Train”, pensato non solo per chi raggiunge dall’estero o dal resto d’Italia la nostra Regione, ma anche chi vi vive a mettersi alla scoperta delle sue bellezze e dei suoi tesori nascosti. Dodici città – i capoluoghi delle province lombarde – da raggiungere in treno, evitando il problema del parcheggio e del traffico, e da visitare approfittando di sconti e convenzioni che l’azienda di trasporto ferroviario ha stretto con realtà ed enti del territorio. I Musei Civici di Brescia, la Pinacoteca dell’Accademia Carrara di Bergamo, il Tempio Voltiano di Como, la Villa Reale di Monza, il Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio, il Palazzo Ducale di Mantova, i Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia, il Palazzo delle Paure di Lecco, i Civici Musei di Villa Mirabello e Risorgimento di Varese: questi e altri i luoghi da visitare e scoprire grazie alle proposte di Discovery Train. Alla scoperta di Milano: gli sconti su Duomo Pass e Duomo Shop La patria dei ritmi frenetici, degli affari, dei grattacieli in ascesa, ma anche la città ospite della bellezza senza tempo delle opere di Leonardo Da Vinci, Caravaggio, Michelangelo e Mantegna.

Con Discovery Train è possibile raggiungere Milano in treno da tutta la Lombardia e usufruire di sconti per l’ingresso nelle principali attrazioni storiche e artistiche urbane. Con la sua “bela Madunina”, simbolo della città e protettrice dei Milanesi, il Duomo di Milano è il più grande e complesso edificio gotico d’Italia. I suoi marmi bianchi rosati, sin dalla facciata, sorprendono per l’impressionante abbondanza e ricchezza dei dettagli tra decorazioni, guglie, pinnacoli e il ricco patrimonio di statue. Tutti i visitatori in possesso di un biglietto ferroviario Trenord con destinazione Milano, valido nella giornata di visita nella città, hanno la possiblità di visitare il monumento simbolo della città meneghina usufruendo di uno sconto del 10% sul Duomo Pass, sia di tipo A che B, e del 50% sul noleggio dell’audioguida per scoprire i capolavori artistici e storici di tutti i punti d’interesse del Duomo ovvero la Cattedrale, il Museo, l’Area Archeologica e la Chiesa di San Gottardo in Corte sino alle Terrazze, alle quali si accede con ascensore con Pass A o scale con Pass B, da dove si può ammirare tutta la città di Milano.

Il biglietto permette inoltre di usufruire di uno sconto speciale del 10% presso Duomo Shop per acquistare un originale souvenir del capoluogo lombardo. Un biglietto speciale per il Museo della Scienza e Tecnologia La più ampia esposizione permanente dedicata al mondo tecnico-scientifico in Italia e una delle maggiori in Europa: il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci possiede un significativo patrimonio di esempi unici della trasformazione industriale del nostro Paese.

Tra collezioni storiche e laboratori interattivi, adulti e bambini possono scoprire la storia della scienza, della tecnologia e dell’industria in diverse aree dedicate all’energia, ai trasporti, alla comunicazione e alla fisica delle particelle, sino alla nuova area Spazio, che ospita l’unico frammento di Luna esposto in Italia. Trenord propone un biglietto speciale che comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Milano, l’ingresso al museo e lo sconto del 10% per gli acquisti nello shop del museo. Il ticket ha un costo di 15,50 euro per gli adulti e di 10 euro per i ragazzi di età compresa fra i 4 e 13 anni. E per le famiglie Trenord ha ideato una tariffa ad hoc: 40 euro per 2 adulti e 2 ragazzi fino a 13 anni di età.

Tutte le proposte di Discovery Train di Trenord dedicate alle città d’arte della Lombardia sono consultabili sul sito trenord.it al seguente link. Non resta che prendere il treno per raggiungere e scoprire le città d’arte lombarde.