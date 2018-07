Trenord il ministro Toninelli dice di voler “intervenire”

La comunicazione arriva nello stile telegrafico di Twitter. Poche parole: «Pendolari lombardi meritano di viaggiare su treni comodi e puntuali. E #Trenord, come vedete, non li garantisce. Darò subito mandato al nuovo Ad di @fsnews_it di intervenire. Ma dico anche che bisogna mettere i concessionari di fronte alle loro responsabilità».

È la presa di posizione del ministro dei trasporti Danilo Toninelli, a proposito del destino di Trenord.

Il tema era stato sollevato – in Lombardia – nei giorni scorsi, dopo il repentino annuncio del ministro pentastellato, che ha «azzerato» i vertici del gruppo Fs e ha spinto l’Ad Renato Mazzoncini alle dimissioni. Cosa sarà di Trenord? Ce lo si chiedeva nei giorni scorsi e la domanda, probabilmente, è ancora senza risposta. Toninelli aveva già indicato la necessità dio rivolgere gli investimenti più sul trasporto locale che sull’Alta Velocità, giustificando proprio così la mancanza di fiducia nel management confermato pochi mesi fa dal governo Gentiloni. In realtà il gruppo Fs stava investendo molto proprio sul Trasporto pubblico locale, con una vera “campagna acquisti” di aziende di trasporto locale (a Milano per esempio entrando nella gestione della metro 5). Al punto che le operazioni erano tenute d’occhio anche da chi temeva che si creasse un monopolio.

E proprio in quest’ottica anche in Lombardia FS puntava tramite Trenitalia a prendere il controllo di Trenord. Quale sia lo scenario, ora, è difficile immaginarlo. Tocca aspettare il prossimo tweet.