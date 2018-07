Trenord, si va verso il divorzio tra Regione e Trenitalia

«Un clima di fattiva collaborazione». Ma alla fine l’incontro tra i vertici di FS e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è chiuso con una presa d’atto: l’intenzione di «superare gli attuali assetti gestionali del servizio ferroviario regionale ora in capo a Trenord».

È l’ultimo capitolo della guerra sotterranea per il controllo del trasporto regionale, oggi tutto in mano a Trenord. Il punto di partenza è la perfetta parità di quote tra Fnm (e dunque Regione Lombardia) e Trenitalia, nel controllo della società: perfetta la parità societaria, imperfetta nei fatti, perché soprattutto dal Gruppo FS è stata contestata – negli ultimi anni – come un problema che blocca la società.

Nell’ultimo anno Fs ha alzato il tiro: ha fatto proposte di acquisizione di un 1%, ha promesso nuovi treni in caso prenda il controllo della società, avrebbe anche rallentato il rinnovo di una parte del materiale impegnato sulle linee secondarie (come la Gallarate-Luino, per fare un esempio di conseguenze di cui abbiamo parlato di recente).

Fino all’ipotesi della rottura, che ora si fa concreta. “In pratica si va verso una gestione separata del servizio di trasporto ferroviario regionale“, ha riconosciuto ieri il comunicato invitato da Regione Lombardia.

Quindi: divorzio. La domanda a questo punto è però chiara: quali linee rimarranno sotto Trenord e quali torneranno sotto Fs-Trenitalia? Innanzitutto la Regione manterrebbe le linee della rete Fnm, quindi tutte quelle che fanno capo al nodo di Saronno (nella foto), più la linea della Valcamonica e la Milano-Asso, oltre ai Malpensa Express. Trenitalia si prenderebbe i treni locali a più lunga percorrenza, tra cui tutto l’Ovest e il Sud di Lombardia. Poi ci sono le linee suburbane a ridosso di Milano, linee ad altissimo carico: la Regione prenderebbe quelle che toccano anche la rete Fnm (come la S1 Saronno-Lodi o la S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate), su altre il confronto è ancora aperto.