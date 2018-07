Tributo al “Liga” alla festa patronale di San’Anna

“Da Zero a Liga” è il titolo del tributo che questa sera verrà fatto a Ligabue. Avverrà all’interno della festa patronale di Sant’Anna in corso alla parrocchia delle Ceppine e Tradate. La serata di musica, che vedrà protagonista la band “da Zero a Liga” sarà preceduta dal primo turno a eliminazione del torneo di scacchi.

La festa, iniziata venerdì 20 luglio, proseguirà anche domani 22 e il prossimo weekend 25 e 26 con stand gastronomico e il banco della pesca di beneficenza.