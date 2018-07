Tripadvisor incorona Leolandia, regina del divertimento

TripAdvisor ha annunciato oggi i vincitori de premi Travelers’ Choice Parchi Divertimento e Parchi Acquatici 2018. I vincitori sono stati determinati sulla base di un algoritmo che ha preso in considerazione la qualità e la quantità delle recensioni e i punteggi relativi a parchi divertimento e parchi acquatici di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi.

Galleria fotografica I dieci migliori parchi acquatici e divertimento d'Italia 4 di 20

Le classifiche:

TOP 10 parchi divertimento e parchi acquatici Italia:

1. Leolandia, Capriate San Gervasio (BG)

2. Gardaland Park, Castelnuovo del Garda (VR)

3. Etnaland, Belpasso (CT)

4. Parco acquatico Cavour, Valeggio sul Mincio (VR)

5. AcquaPark Odissea 2000, Rossano (CS)

6. Movieland Park, Lazise (VR)

7. Cavallino Matto, Marina di Castagneto (LI)

8. Aqualandia, Jesolo (VE)

9. Mirabilandia, Ravenna

10. Acqua Verde, Cefalù (PA)

Definito da un viaggiatore di TripAdvisor come “il mondo dei balocchi”, Leolandia si è aggiudicato anche quest’anno il riconoscimento di parco più apprezzato a livello italiano. «Siamo molto orgogliosi di questo grandissimo successo» ha commentato Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia. «La riconferma per il secondo anno consecutivo del riconoscimento di 1° parco in Italia e unico italiano tra i primi 25 parchi divertimento nel mondo nella classifica di TripAdvisor – strumento importante che testimonia un riscontro diretto da parte del pubblico – è la riprova che il percorso e gli investimenti intrapresi finora per continuare ad innovare, anticipare le tendenze e andare incontro ai desideri dei nostri ospiti si siano dimostrati vincenti».

«Adrenalina, giochi e tanto divertimento per tutti sono gli ingredienti che rendono speciali i vincitori dei premi Travelers’ Choice Parchi Divertimento & Parchi Acquatici apprezzati dai viaggiatori di tutto il mondo – ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia -. Oltre alle informazioni e recensioni, su TripAdvisor si possono anche acquistare ingressi e biglietti salta-fila per alcuni di questi parchi così da non perdere tempo in coda e potersi dedicare al divertimento sin da subito».

TOP 10 PARCHI DIVERTIMENTO EUROPA

1. Le Puy du Fou, Les Epesses, Francia

2. Europa-Park, Rust, Germania

3. Giardini Tivoli, Copenhagen, Danimarca

4. Disneyland, Marne-la-Vallee, Francia

5. Walt Disney Studios, Marne-la-Vallee,

Francia

6. PortAventura Park, Salou, Spagna

7. Efteling, Kaatsheuvel, Paesi Bassi

8. Leolandia, Capriate San Gervasio, Italia

9. Paultons Park, Romsey, Regno Unito

10. Tibidabo Mountain, Barcellona, Spagna

TOP 10 PARCHI ACQUATICI EUROPA

1. Parco Acquatico Siam, Adeje, Spagna

2. Aquapark Istralandia, Novigrad, Croazia

3. Etnaland, Belpasso, Italia

4. H2O Aquapark, Rostov-on-don, Russia

5. The LC, Swansea, Regno Unito

6. Parco Acquatico WaterWorld, Ayia Napa,

Cipro

7. Water Park, Faliraki, Grecia

8. Druskininkai Aquapark, Druskininkai, Lituania

9. Slide and Splash, Lagoa, Portogallo

10. Action Aquapark, Sunny Beach, Bulgaria