Tris di giovani difensori per la Pro Patria

Tre giovani per la Pro Patria, ma tre elementi affidabili per il prossimo campionato di Serie C.

La prima è una conferma: resta in biancoblu Alessio Marcone, possente difensore classe 1998 che ha dimostrato a mister Ivan Javorcic il proprio valore nella passata stagione, chiudendo il campionato da titolare nella linea a tre arretrata dei tigrotti.

Dagli Esordienti fino alla realizzazione di un sogno: quello di vestire la stessa maglia nei professionisti. Aurora Pro Patria 1919 è lieta di annunciare che Alessio Marcone farà parte della rosa di Mister Ivan Javorcic anche per la stagione 2018/2019. Il difensore, classe 1998, cresciuto nel Settore Giovanile tigrotto, potrà completare così un percorso cominciato con i primi calci al pallone proprio a Busto Arsizio

Altri due elementi arrivano dalla Serie C: entrambi classe 1997, Christian Mora è un terzino destro, prodotto del vivaio dell’Atalanta, che ha avuto esperienze in Serie C prima a Renate (20 presenze), poi a Piacenza nell’ultima stagione (22 presenze, 1 gol).

Anche Andrea Boffelli, difensore centrale mancino di piede, arriva dal florido vivaio atalantino, e dopo un’esperienza al Pontisola in Serie D ha vestito la maglia del Mestre il 12 occasioni nella passata annata.