“Troppi ritardi e cancellazioni”, Bertocchi scrive preoccupato a Trenord

“Sono a scriverLe per manifestare la preoccupazione della Provincia di Varese per lo stato del servizio di trasporto ferroviario sulle linee passeggeri Porto Ceresio – Milano Garibaldi e Luino – Gallarate. Come può immaginare, pur non avendo competenze dirette in materia, raccogliamo come istituzione provinciale le segnalazioni e le preoccupazioni di cittadini ed associazioni”.

A scrivere, direttamente a Cinzia Farisè che guida Trenord, è il consigliere provinciale Paolo Bertocchi che ha riportato all’azienda le preoccupazioni raccolte dall’ente provincia sul tema dei trasporti ferroviari.

“Il nostro – spiega Bertocchi – è un territorio che ha sopportato con responsabilità e pazienza il costo sociale dei cantieri per l’apertura dell’Arcisate-Stabio e si appresta a farlo nuovamente per le opere collegate ad AlpTranist; non gli si può chiedere adesso di sopportare anche un servizio costellato da ritardi, guasti e cancellazioni, che colpiscono duramente pendolari e flussi turistici, con ripercussioni sulla vita dei cittadini e sulle attività economiche”.

Il consigliere nella sua missiva ha fatte cenno anche ai cambiamenti dei vertici nazionali di FS: “Non ci rassicura – ha scritto – quello che sta avvenendo a livello di governance, l’annunciato superamento di Trenord e l’azzeramento del consiglio di amministrazione del Gruppo FS sono elementi che portano ulteriore incertezza e dilatano i tempi di un riassetto societario. Per tutti questi motivi sono a chiederLe di affrontare con urgenza il tema dei collegamenti Porto Ceresio – Milano Garibaldi e Luino – Gallarate fino a che sarà di competenza di Trenord, senza rimandare, trasmettendole non solo l’esasperazione dei pendolari ma anche la preoccupazione di tutto un territorio che chiede e merita un servizio all’altezza”.