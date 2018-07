Trovare manager affidabili, società romana viene in aiuto delle PMI

Noleggia 1 manager, la nuova società di consulenza che è in grado di portare in ogni azienda un manager qualificato, per riuscire a beneficiare delle potenzialità che la digital trasformation può portare a ogni PMI.

Avere la possibilità di essere guidati da manager qualificati è sicuramente un punto di svolta per molte PMI, in particolare per quelle aziende che hanno intenzione di incrementare la propria esposizione sui canali digitali. La mancanza di una direzione da parte di un professionista dalla comprovata esperienza, che sia in grado di risolvere le problematiche di una gestione troppo approssimativa, può portare a non raggiungere importanti risultati.

La creazione di una applicazione per dispositivi iOs e Android e di una piattaforma web (consultabile a questo indirizzo noleggiaunmanager.com), da questo momento colmano questa lacuna. In poco tempo, è possibile chiedere una consulenza online al manager che meglio si adatta alle necessità della propria azienda. Registrandosi sul sito, si potrà accedere in maniera gratuita a una serie di contenuti online e avere la possibilità di effettuare gratuitamente una videochiamata di 30 minuti con il candidato scelto per la propria azienda.

Come ci ha detto il creatore della piattaforma – Marco Travaglini–la possibilità di far cooperare imprenditori di successo con manager e professionisti dalla comprovata esperienza è sicuramente una rivoluzione nel mondo delle PMI. Questo tipo di servizio, che permette alle aziende di entrare in contatto solo con i professionisti che possono realmente portare dei benefici, ha un doppio vantaggio per gli imprenditori.

Da una parte, permette al singolo imprenditore di scegliere il professionista che ritiene più qualificato. In base alle proprie necessità e al modo in cui il manager si approccia per risolvere determinate problematiche e/o situazioni.

In secondo luogo, permette alle PMI di risparmiare tempo e denaro. Svolgere una ricerca, valutare i canditati ottenuti e quindi incontrarli è spesso un “lavoro nel lavoro” che può far perdere alle aziende una ingente somma di denaro e tempo. Noleggia 1 manager, è in grado di ridurre il tempo di valutazione e la spesa per incontrare i potenziali candidati. Grazie alla piattaforma e ai contenuti in essa presenti, si può già avere una chiara idea di quali sono le competenze di un manager e quale è il suo approccio a determinate situazioni.

Le PMI in Italia

Il tessuto imprenditoriale italiano è formato dal 98% da micro, piccole e medie imprese. Di queste, il 95% non raggiunge i 10 dipendenti e più del 90% si trova sotto i 5 dipendenti. Questi numeri, se rapportati a quelli delle aziende del resto della comunità europea, mettono in chiaro che le aziende italiane sono rimaste ferme agli anni in cui tutto si sviluppava in ambito famigliare. La mancanza di persona altamente qualificato (da una recente indagine condotta da Inps e Istat, è risultato che solo il 5,9% ne assume), porta molte di queste aziende a operare in un’ottica di relazioni più che di competenze offerte.

La mancanza di una classe manageriale in grado di guidare nel migliore dei modi queste aziende, porta queste PMI a non riuscire a valorizzare la propria proposta e quindi sbocciare in un mercato pronto ad accogliere servizi e prodotti di alta qualità.

Cambiare in maniera positiva, è sempre un successo per chi è in grado di cogliere le occasioni che le nuove tecnologie possono fornire. Riuscire a fare nel migliore dei modi ogni azione nel processo aziendale, individuando con cura a chi rivolgere le proprie proposte può essere un cambiamento davvero importante per una PMI. Cosa, che la può portare ad un importante incremento di utile e numero di clienti.