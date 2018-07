Trovato un pastore tedesco in via Gasparotto, chi lo riconosce?

A trovarlo, ramingo, in via Gasparotto nella mattina del 25 luglio 2018, è stata la presidente dell’associazione “Un cuore con le ali”, Maura Aimini, volto noto a Varese per opere di solidarietà.

Il pastore tedesco è stato messo in salvo dall’Aimini, e ora è con lei, in attesa di essere raccolto dall’associazione che gestisce il canile di Cittiglio.

Intanto, si cercano i suoi proprietari: chi lo riconoscesse può contattare maura Aimini, al 338 177 8661 (anche wa) o il canile di Cittiglio: Tel. 0332-626190 (Allevamento Oroval/Canile di Cittiglio) o Micaela Spertini (339-8345425).

