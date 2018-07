Truffa con finto carabiniere, in due rubano tutto l’oro in casa

Truffata da due finti carabinieri, ha consegnato loro tutto l’oro che aveva in casa. È successo a Casorate Sempione e l’episodio è segnalato dal sindaco Dimitri Cassani, per mettere in guardia tutti contro il rischio, sempre dietro l’angolo in particolare per gli anziani.

Cassani – che prima ha rilanciato l’allarma dal gruppo di Controllo del Vicinato e poi ha ulteriormente approfondito la segnalazione- ha anche aggiunto che i due truffatori sarebbero «due ragazzi italiani sui quarant’anni, uno alto circa 1,70 magro, l’altro più alto e robusto», uno era vestito da carabiniere, l’altro con abiti civili e guanti da lavoro.

«Mi rendo conto che è difficile prevenire e sventare questo tipo di reati, specialmente perché le truffe vengono messe in atto nei confronti di persone anziane, ma dobbiamo essere attenti» si legge nel messaggio del primo cittadino. «Rinnovo l’appello a fare attenzione, se avete dei genitori o parenti anziani, ditegli di non aprire a nessuno e diffidare sempre di chi chiede di vedere oro, soldi o altri oggetti di valore, meglio essere scambiati per scorbutici piuttosto che rischiare di essere raggirati, nel dubbio ditegli sempre di chiamare voi per accertarsi.