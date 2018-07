Truffa sulle provvigioni, assicuratore a processo

Fai vedere al tuo capo che gli affari girano e tutti si vogliono assicurare: “Guarda quanti ne ho fatti, oggi, di contratti”.

Lui ci casca e liquida le provvigioni di polizze assicurative, in realtà inesistenti perché quell’impiegato modello, quarant’anni, le firme se l’è inventate.

False. un segno sul foglio e via: venduto.

Per questo oggi si è tenuto un passaggio veloce ma intenso in tribunale a Varese dove alla sbarra c’era il legale dell’assicuratore accusato di truffa e tanta gente chiamata a testimoniare attorno all’accaduto che riguarda una compagnia assicurativa con uffici a Varese, per fatti avvenuti nel 2015.

La prossima puntata è per il prossimo 20 dicembre di fronte al giudice monocratico Mannino.