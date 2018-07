“Tuteleremo gli operatori dell’Agenzia Formativa”

“Salvaguarderemo i 52 lavoratori e l’integrità dell’Agenzia formativa della Provincia». Così ha commentato il Presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali Emanuele Monti al termine dell’incontro che si è tenuto questa mattina al Pirellone sul futuro dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese. Presenti anche il Presidente della Commissione Attività Produttive, Istruzione e Formazione Gianmarco Senna e il rappresentante RSU della Provincia di Varese e docente di formazione professionale Gianluigi Indoni.

«Come rappresentante del territorio – spiega Emanuele Monti – ho fortemente voluto questo incontro in Regione fra il Presidente Senna e le parti sindacali, su un tema di grande importanza rappresentato dal futuro dell’Agenzia Formativa. La Provincia di Varese a guida Pd sembrerebbe intenzionata a privatizzare questo ente, decisione da cui deriverebbe una drastica riduzione del personale. Come Lega le nostre priorità sono la salvaguardia dei 52 lavoratori, di cui 27 ex dipendenti regionali e la difesa dell’integrità dell’Agenzia, che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello nel suo ambito. Si tratta infatti di tutelare un ente che ha saputo sviluppare competenze importanti per quanto attiene il mercato del lavoro, con un corpo docenti munito di un know how specifico che non può essere disperso a causa del menefreghismo di una Provincia che si sta comportando come un vero e proprio tritacarne. A questo proposito non posso non stigmatizzare l’atteggiamento per nulla collaborativo da parte di chi guida la Provincia, ovvero del Pd; non sono stati organizzati incontri, non è mai stato preso nessun contato con la Regione ma soprattutto non c’è stata nessuna azione per tutelare i lavoratori e l’Agenzia stessa».

«Da parte mia – prosegue Gianmarco Senna – ho voluto esprimere la piena disponibilità ad attivarmi da subito perché si possa giungere ad una soluzione capace di mettere al sicuro i posti di lavoro, non soltanto dei 27 ex dipendenti regionali, ma di tutti gli operatori dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese. La tutela dell’occupazione rappresenta una priorità per la nostra istituzione e ciò risulta particolarmente importante in questo caso specifico, dove si tratta di difendere un’eccellenza, che ha dimostrato di funzionare bene e di saper svolgere al meglio il proprio compito. Come Regione Lombardia, nei limiti delle nostre competenze, cercheremo di fornire quelle risposte che la Provincia non ha saputo o voluto dare. In questo senso – conclude Gianmarco Senna – l’auspicio sarebbe che ci fosse quantomeno un atteggiamento collaborativo e costruttivo, nell’interesse dei dipendenti e dell’Agenzia Formativa».