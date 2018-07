Tutti promossi: esame ad alto tasso di .. golosità

Con una parata di piatti da gustare con gli occhi e con il palato, si è conclusa la quinta edizione del corso IFTS di Alta cucina.

I 16 studenti del percorso annuale post diploma incentrato sulla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche hanno concluso con un esame finale il proprio impegno formativo. Per molti di loro si sono già aperte le porte del mondo del lavoro: la maggior parte è stata confermata nell’azienda dove ha svolto lo stage nei mesi scorsi.

Il punto di forza di questo percorso è quello di mettere in relazione i futuri ristoratori con i produttori agricoli ed i territori da cui provengono i prodotti stessi. E’ quindi un’offerta formativa che va oltre il corso di tecniche di cucina, comunque affrontate, per favorire una lettura complessa e di filiera del comparto agroalimentare.

Il percorso nasce dalla collaborazione di numerosi soggetti: Enaip Lombardia, Università Cattolica e dell’Insubria, Slow food Lombardia, la Strada dei Sapori delle Valli Varesine, i produttori agricoli del Parco del Ticino, Tigros, la Federazione italiana pasticceri cioccolatieri e gelatai.

Proprio grazie alla sinergia tra tutti questi soggetti, viene offerto un percorso formativo ricco ed articolato di tutte le sfaccettature del mondo della ristorazione.

Una particolare attenzione è stata poi dedicata alla comunicazione del “prodotto cibo”, in un’epoca in cui tutti siamo perennemente connessi, non poteva mancare infatti un approfondimento sulle tecniche di comunicazione Web.

«Regione Lombardia ha riconosciuto la bontà del progetto – dice Paolo Zuffinetti, responsabile del corso – è lo ha rifinanziato, permettendo in tal modo l’accesso gratuito ai partecipanti. Visto il notevole successo delle edizioni precedenti il percorso verrà riproposto nel mese di Settembre».

Le iscrizioni per la prossima edizione sono aperte presso la segreteria di Enaip Lombardia Busto Arsizio, Viale Stelvio 143, tel 0331372111 e mail busto@enaip.lombardia.it ”