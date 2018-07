Ubi assume 100 neolaureati

Solo pochi giorni fa Ubi Banca annunciava la chiusura in provincia di Varese di dieci sportelli in attuazione del piano industriale 2019/2020. Oggi, sempre in base a quel piano, annuncia l’assunzione di 330 persone nel corso dell’anno, di cui 100 neolaureati, la cui selezione è già in corso. Le posizioni riguardano principalmente le unità di business e le aree di governo e supporto come information technology, risk management, compliance, amministrazione, finanza e controllo.

In particolare 20 posizioni nelle aree di governo e supporto della banca (amministrazione, finanza e controllo, compliance, risk management, It governance, data & security, customer analytics & data governance, data scientist).

Altre 40 posizioni nell’unità di business (gestione operatività commerciale estera dei clienti: posizioni di sales trade & cash e addetti transaction banking unit; corporate & investment banking: posizioni distribuite tra le diverse funzioni della finanza d’impresa, con particolare focus sul M&A advisory; retail banking: posizioni di consulente di filiale, top private banking: figure di assistant top private, cui si rivolge il programma accelerato di formazione e sviluppo studiato per accompagnare alla professione di private relationship manager.

Le principali competenze richieste

Per le posizioni junior, in cui le conoscenze di carattere quantitativo assumono sempre maggiore rilievo, insieme all’attitudine a lavorare a progetti interdisciplinari, la ricerca è rivolta a giovani brillanti laureandi o neolaureati in ingegneria gestionale e informatica, matematica, fisica, economia, giurisprudenza. Per le posizioni experienced la ricerca è rivolta a figure professionalizzate, già in possesso di precise competenze specialistiche.

La ricerca è estesa a tutto il territorio nazionale e le posizioni sono riferite a tutte le aree di presenza del gruppo Ubi Banca, benché con un peso prevalente nelle città dove si trovano i principali centri direzionali del Gruppo. Diverse inoltre le opportunità di stage curriculari ed extracurriculari che rappresentano l’occasione di un primo contatto con il mondo del lavoro per giovani studenti e neolaureati. Le attività di tirocinio attualmente disponibili nel gruppo sono 20 e si concentrano nelle strutture di corporate finance, IT governance data & security ed omnichannel & digital innovation.

Tutte le posizioni aperte sono consultabili online nella sezione dedicata del sito e sulla pagina LinkedIn del Gruppo.