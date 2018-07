Ubriachi alla guida, due denunce

Nelle giornate di sabato e domenica, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Varese hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese due soggetti, un 60enne pensionato di Varese e un 50enne operaio algerino, poiché resisi responsabili del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

In particolare i militari dell’Arma procedevano al controllo dei due soggetti in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di bevande alcoliche. Sottoposti ad accertamenti del tasso etilometrico mediante esame strumentale veniva accertato che entrambi si erano messi alla guida dei rispettivi veicoli con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

In particolare l’operaio algerino di Cuasso al Monte veniva sottoposto ad accertamento del tasso di alcolemia in seguito ad un sinistro stradale autonomo con il proprio ciclomotore, verificatosi a Cuasso al Monte in via Repubblica