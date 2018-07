Ubriachi molesti al bar, denunciati

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e della Stazione Carabinieri di Lonate Pozzolo hanno denunciato in stato libertà per reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale due cittadini marocchini, entrambi pregiudicati, e domiciliati in paese.

I carabinieri, intervenuti su richiesta pervenuta al servizio numero unico di emergenza “112” che segnalava la presenza di due soggetti all’interno di un bar in stato di ubriachezza e che minacciavano gli avventori presenti all’interno del medesimo locale pubblico, erano costretti ad immobilizzare i due poichè, alla vista delle pattuglie, hanno opposto strenua resistenza al controllo, condendo il tutto con insulti nei confronti dei militari operanti.