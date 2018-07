Ubriaco spara per strada con la scacciacani, denunciato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnano hanno denunciato un moldavo 25enne per il reato di esplosioni pericolose e manifesta ubriachezza.

I militari sono intervenuti questa notte in Corso Magenta di Legnano ove alcuni cittadini avevano segnalato dei colpi d’arma da fuoco. Giunti prontamente, rinvenivano lo straniero, barcollante, che aveva in mano un’arma.

L’uomo è stato subito bloccato e subito dopo si è scoperto che l’arma era una “scacciacani” a salve. Il giovane, sotto l’effetto di sostanze alcoliche di cui aveva abusato poco prima, per l’euforia, aveva esploso in aria due colpi a salve. La pistola e i colpi rimasti venivano sequestrati e l’uomo deferito per i citati reati.

I Carabinieri della Stazione di Nerviano,durante la notte, sono intervenuti a Casorezzo dove hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne extracomunitario pregiudicato.

Lo stesso è stato colto in flagranza mentre cedeva ad un acquirente un grammo di cocaina. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire e sequestrare altri 5 grammi di cocaina e un grammo di eroina, il tutto suddiviso in dosi nonché alcune banconote, frutto dell’attività illecita.

L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Milano quale assuntore sostanze stupefacenti per uso non terapeutico.