Uccise una coppia a Mestre, ergastolo per Stefano Perale

Condanna all’ergastolo per Stefano Perale, il professore di inglese cinquantenne accusato di aver ucciso nel giugno 2017 nel suo appartamento, a Chirignago (Venezia), Anastasia Shakurova, 30 anni (nella foto), e il fidanzato Biagio Buonomo Junior, 31enne, entrambi residenti tra Gallarate e il Veneto.

Biagio Buonomo (31 anni) era un ingegnere aerospaziale originario di Sant’Arpino in provincia di Caserta. Anastasia Shakurova (30) invece aveva origini russe, ma era in Italia da diversi anni. La donna lavorava per una società di software, Buonomo era ingegnere per una società che lavorava con Finmeccanica-Aermacchi (attraverso la controllata Superjet di Tessera) e per questo si era trasferito a Gallarate. La coppia aspettava anche un figlio.

Le due vittime vennero narcotizzate dopo essere state invitate a cena, poi scattò il duplice delitto. La difesa aveva chiesto l’assoluzione di Perale per incapacità di intendere e volere, ma il giudice ha accolto la tesi dell’accusa, secondo le quali Perale, reo confesso, avrebbe architettato il duplice delitto, mosso dalla gelosia nei confronti del rapporto che Anastasia Shakurova aveva instaurato con il compagno Biagio Buonomo, di origini campane ma residente a Gallarate. Il giudice ha disposto il massimo della pena, al netto dello “sconto” del rito abbreviato, che in questo caso cancella l’obbligo di isolamento diurno.