Ultimi appuntamenti con la “Musica in Magnolia”

Ultimi due appuntamenti musicali della manifestazione “Musica in Magnolia”.

Il 6 luglio si esibirà nel parco di Villa Magnolia in via Stazione, 2 a Castronno il quartetto di clarinetti composto da Laura Bianchi, Claudia Cerutti, Gaia Zecchini, Francesca Scarlini, insieme ad Agnese Fronte alla chitarra. Il 13, invece, il soprano Francesca Lombardi Mazzulli e Roberto Villa al pianoforte.

Si avvia a conclusione, quindi, l’evento che ha visto esibirsi giovani musicisti selezionati in tutte le accademie e i conservatori del Varesotto. La manifestazione è stata organizzata dalla Fondazione Sacra Famiglia e dalla Fondazione Aletti Beccalli Mosca nelle residenze per anziani “La Magnolia” e “Villa Mosca”.

Gli spettacoli di “Musica in Magnolia” sono un’opportunità per valorizzare e promuovere i giovani musicisti più promettenti della provincia di Varese e valorizzare le loro abilità. È anche un modo per rafforzare il legame tra le due residenze e il territorio e creare una relazione virtuosa con i cittadini.

In caso di maltempo i concerti potranno subire una variazione di programma e tenersi presso la Chiesa di S. Alessandro in piazza Cav. De Molli.

La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione.