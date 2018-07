Ultimi appuntamenti per l’edizione 2018 di Ticino Musica

Ultime battute per la 22esima edizione del Festival Ticino Musica.

Oggi pomeriggio, lunedì 30 luglio, alle 17.30, nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana (Lugano, via Soldino 9), si svolgerà l’ultimo concerto pomeridiano, spazio dedicato ai giovani maestri e al pubblico appassionato e curioso di scoprire nuovi talenti.

Ingresso libero.

La sera alle 21.00, sempre in Aula Magna, “Carta bianca” agli ottoni: i maestri Vincent Lepape, trombonista (primo trombone all’orchestra del Teatro Regio di Torino) e Christian Lampert, cornista (docente presso le prestigiose Hochschule di Basilea e Stoccarda), insieme ai giovani maestri che hanno partecipato alle loro masterclass, daranno vita a un concerto-evento con brani solistici, in piccoli e grandi ensemble, per terminare Ticino Musica con una festa di musica. Ingresso libero.

Martedì 31 luglio, di nuovo nell’Aula Magna del Conservatorio, avrà luogo la cerimonia di chiusura della manifestazione, con un saluto del direttore artistico Gabor Meszaros (nella foto) e un ultimo concerto-matinée in cui si esibiranno i migliori tra i giovani maestri che hanno preso parte al Festival. Ingresso libero.