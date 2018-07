Un 1° agosto di festa con fuochi, musica e gastronomia

Domani, mercoledì 1° agosto, si celebra la festa nazionale della Confederazione elvetica. In tutti i paesi, anche a due passi dal confine, ci saranno feste, musica in piazza, fuochi d’artificio.

Ecco alcuni appuntamenti per festeggiare insieme ai nostri vicini di casa.

Lugano – In occasione della festa nazionale svizzera del 1° agosto, la città di Lugano ha previsto anche quest’anno un ricco programma di eventi che si concluderanno con lo spettacolo pirotecnico sul lago. > TUTTO IL PROGRAMMA

Agno – Si festeggia dalle 18 alle 2 di notte al Parco al lago, nell’ambito della programmazione di Agno Open air Festival.

Alle 20.30 la commemorazione ufficiale, con intermezzo musicale della filarmonica di Agno, allocuzione del sindaco Thierry Morotti, Inno Nazionale Svizzero.

Alle 21.30 Centrocittà super party Band e alle 22.30 spettacolo pirotecnico sul lago.

Ascona – Non c’è 1° agosto senza i fuochi pirotecnici di Ascona! Un evento apprezzato che attira ogni anno numerosi spettatori sul lungolago. Come da tradizione, i fuochi pirotecnici inizieranno alle ore 22.30.

In attesa del “clou” della serata, oltre a passeggiare sul lungolago, si può ristorarsi su una delle terrazze o presso il “Grottino dell’Associazione Manifestazione Ascona” allestito per l’occasione sul piazzale Torre con musica dal vivo. A partire dalle ore 21.00, come ogni anno, il concerto della Big Band Ascona.

Bellinzona – Alle 20, in occasione della Festa Nazionale, si esibiranno in Piazza del Sole a Bellinzona i “Kiliradio” noto gruppo locarnese.

Caslano . A Caslano si mangia in piazza dalle 18.30 con buvette e cucina. Alle 20.30 parte il corteo patriottico per le strade del centro storico, quindi, alle 21, il discorso ufficile dell’economista Amalia Mirante. A seguire musica con il gruppo Bandalarga e l’estrazione della lotteria.

Locarno – Mentre prende il via la 71° edizione del festival del cinema, si fa festa in piazza S. Antonio. La parte ufficiale sarà caratterizzata dal discorso del Consigliere agli Stati Fabio Abate. Seguirà la festa popolare con maccheronata offerta con intrattenimento musicale con il Duo Funny.

Monte Generoso – In vetta al Monte Generoso s’inizierà a festeggiare già dal mattino con il tradizionale gruppo “I Corni dal Generus” formato da una ventina di appassionati suonatori che si dilettano con lo strumento svizzero per eccellenza: il Corno delle Alpi.

Durante il pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, sarà possibile ammirare il sole con il più grande telescopio della Svizzera con la presenza dell’esperto astrofilo. Per chi desidera godersi la serata e ammirare il grande spettacolo degli immancabili fuochi d’artificio, il panoramico Ristorante ‘Fiore di pietra’ ha previsto un menù ricco di colori e sapori.

Mendrisio – A Mendrisio niente fuochi ma musica.

La Città di Mendrisio celebra la festa nazionale con orazione commemorativa, concerto della Civica filarmonica di Mendrisio e serata ricreativa organizzata dalla Società benefica Risotto Urano. Il tutto a partire dalle 20.30 al Parco di San Giovanni (nei pressi del Museo d’arte). In caso di maltempo, il programma si riduce proponendo la parte ufficiale nella sala conferenze al Centro Pronto Intervento (in via Franco Zorzi).